FRANKFURT (Dow Jones)--Im Ringen der Premiumautomarken um die Marktführerschaft gibt es einen Stabwechsel. Die Marke BMW ist 2016 trotz Rekordverkaufszahlen hinter den Erzrivalen Mercedes-Benz zurückgefallen. Insgesamt - inklusive Mini und Rolls-Royce - verkauften die Münchener gleichwohl mehr Autos als die Konkurrenz aus Stuttgart.

Der Absatz der Marke BMW stieg im abgelaufenen Jahr um 5,2 Prozent auf 2 Millionen Fahrzeuge. Die Gesamtautoverkäufe der BMW Group legten um 5,3 Prozent auf 2,37 Millionen Einheiten zu. Der Dezember fiel im Verhältnis schwächer aus: Die weiß-blaue Kernmarke wuchs um 1,2 Prozent auf 178.849 Autos, die Gesamtverkaufszahl betrug 215.188 Stück, ein Plus von 0,8 Prozent.

"Mit dem Ausbau unserer Modellpalette haben wir auch unseren Absatz gesteigert und damit das Jahr 2016 zu unserem bislang erfolgreichsten gemacht", sagte Vertriebsvorstand Ian Robertson laut Pressemitteilung. "Ich bin überzeugt, dass wir diesen Schwung mitnehmen und auch 2017 auf unseren Kurs des profitablen, nachhaltigen Wachstums aufbauen können."

Kräftig fiel das Wachstum für BMW in Europa und Asien aus. In China stieg der Absatz von BMW und Mini um 11,3 Prozent auf 516.355 Autos, in Europa stand ein Wachstum von 9,2 Prozent auf 1,1 Millionen Fahrzeuge zu Buche. In den USA hingegen mussten die Münchener einen kräftigen Verkaufsrückgang um knapp 10 Prozent auf 365.204 Einheiten hinnehmen.

Mercedes-Benz hatte 2016 mit einem Anstieg von 11,3 Prozent auf 2,08 Millionen Autos der Marke mit dem Stern die Nase vorn. Das lässt die Stuttgarter frohlocken: "Jetzt ist Mercedes-Benz die absatzstärkste Premiummarke; wir haben unser Ziel vier Jahre früher erreicht", sagte der bisherige Vertriebschef Ola Källenius. Jedoch musste Mercedes die Konkurrenz aus München bei den Gesamtabsatzzahlen ziehen lassen: Inklusive Smart stieg Absatz um knapp 12 Prozent auf 2,23 Millionen Autos.

Hinter BMW und Mercedes-Benz landete Audi. Die vom Abgasskandal gebeutelte Volkswagen-Tochter aus Ingolstadt verbuchte im Gesamtjahr immerhin ein Plus von 3,8 Prozent auf 1,87 Millionen Autos.

January 09, 2017 10:45 ET (15:45 GMT)

