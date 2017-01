Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius SE von 86 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Grund seien die jüngsten Nachrichten der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Diese hatte mitgeteilt, dass eine neu in Kraft tretende Verordnung in den USA einen erheblich negativen Effekt auf ihr Geschäft haben könnte. Kürten beziffert den negativen Einfluss auf den Fresenius-Nettogewinn jedoch auf lediglich knapp zwei Prozent pro Jahr./ajx/zb

