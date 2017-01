Wie Roche heute bekannt gab, hat die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) das Gesuch von Roche auf Erweiterung der Zulassung (supplemental Biologics License Application, sBLA) für TECENTRIQ (Atezolizumab) angenommen und die Prüfung im beschleunigten Verfahren gewährt. Roche beantragt die Zulassung für die Therapie von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem urothelialen Karzinom (mUC), die für eine Cisplatin-Chemotherapie nicht in Frage kommen und deren Erkrankung entweder zuvor noch nicht behandelt wurde (Erstlinientherapie) oder mindestens zwölf Monate nach einer Chemotherapie vor der Operation (neoadjuvant) oder nach der Operation (adjuvant) fortschreitet. Das urotheliale Karzinom macht 90 Prozent aller Fälle von Blasenkrebs aus und kann sich auch in Nierenbecken, Harnleiter und Harnröhre entwickeln.

