Hannover - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startet im Bereich von 11.550 Punkten in die neue Handelswoche und so mit einem geringfügigen Abschlag zur Vorwoche, so die Analysten der Nord LB. Die internationalen Aktienmärkte würden auch weiterhin auf eine positive Entwicklung der US-Wirtschaft setzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...