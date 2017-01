Köln (ots) - Hinter der Einstellung der Ermittlungen in Deutschland zum Absturz der Germanwings-Maschine vermutet der Rechtsanwalt der Opfer-Angehörigen politische Motive. "Ich halte es nicht für völlig absurd, in Erwägung zu ziehen, dass das Verfahren aus politischen Gründen eingestellt wurde. Zumindest muss die Entscheidung nach oben abgesichert sein", sagte Rechtsanwalt Elmar Giemulla dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Giemulla vertritt die Angehörigen von 42 Absturzopfern. Eine solche Entscheidung "trifft kein einzelner Staatsanwalt". Die Angehörigen erwarteten Klarheit. Wenn ein psychisch kranker Pilot in einem Cockpit sitze "muss etwas falsch gelaufen sein, und das muss aufgeklärt werden".



