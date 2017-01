Medienmitteilung

Burkhalter Gruppe kauft Bieri Elektrotechnik AG in Thun

Die Burkhalter Gruppe erwirbt die Bieri Elektrotechnik AG in Thun (BE). Das auf Schaltgeräte-kombinationen spezialisierte Unternehmen ergänzt das Dienstleistungsangebot der führenden Gesamtanbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk und verstärkt die Präsenz der Gruppe im Berner Oberland.

Zürich, 9. Januar 2017

Die Burkhalter Gruppe kauft per 9. Januar 2017 die Bieri Elektrotechnik AG in Uetendorf. Das Unternehmen ist seit 1989 am Elektromarkt tätig und baut Schaltgerätekombinationen. Das Angebot reicht von Installations-Verteilern für Eigenheime über Systembau-Grossanlagen mit Messfeldern für Gewerbe und Industrie bis hin zu Steuerschränken für die Gebäudeautomation und Anwendungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik.

Die Bieri Elektrotechnik AG beschäftigt 20 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 5.5 Mio. CHF. Die Geschäftsleitung des Unternehmens bleibt durch den Beitritt zur Burkhalter Gruppe unverändert. Die Bieri Elektrotechnik AG tritt weiterhin eigenständig und unter dem eigenem Namen auf.

Verstärkte Präsenz im Berner Oberland

Die Burkhalter Gruppe war bisher durch die Elektro Hunziker AG in Thun, die Elektrohuus von Allmen AG in Gstaad und die Schild Elektro AG in Brienz im Berner Oberland vertreten und verstärkt durch diese Akquise ihre Präsenz vor Ort.

Der Kauf der Bieri Elektrotechnik AG ist die 19. Akquisition der Burkhalter Gruppe seit dem Börsengang im Juni 2008. Anorganisches Wachstum durch den gezielten Kauf anderer Schweizer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie.

