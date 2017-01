Hilden und Germantown, Maryland (USA) (ots) - Launch neuer QIAact- sowie maßgeschneiderter Genpanels und System-Upgrades zur Leistungssteigerung heben erste NGS-Komplettlösung weiter vom Wettbewerb ab



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) kündigte heute ein umfangreiches Erweiterungspaket für das GeneReader NGS System an. Die Erweiterungen zielen auf eine signifikante Verbesserung der Nutzbarkeit, Effizienz und Kosteneffektivität der weltweit ersten Sample-to-Insight-Komplettlösung für das Next-Generation-Sequencing (NGS) ab, und umfassen insbesondere den Launch neuer Genpanels, die ein vollständiges Testmenü für onkologische Anwendungen bieten.



QIAGEN gab darüber hinaus bekannt, dass das Unternehmen sein Ziel für die Platzierung von 55-60 GeneReader NGS Systemen bis Ende 2016 seit dem Start der Vermarktung Ende 2015 erreicht hat. Dies entspricht über 10 % des geschätzten jährlichen globalen Marktvolumens für Neuplatzierungen von Benchtop-Sequenzierern für Onkologie-Anwendungen.



"Wir freuen uns sehr über die positive Kundenresonanz auf das GeneReader NGS System. Sie bestärkt unsere strategische Entscheidung, Laboren weltweit eine einfachere und kosteneffektivere Methode zur Nutzung der NGS-Technologie und zur Verbesserung der Ergebnisse zu bieten", so Peer M. Schatz, Vorstandsvorsitzender der QIAGEN N.V. "Dieses umfangreiche Erweiterungspaket wird die Marktposition des GeneReader NGS Systems weiter stärken und Kunden dabei helfen, das wachsende Testmenü und die Fähigkeit zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse voll auszunutzen. Wir freuen uns darauf die Nutzbarkeit, Effizienz und Kosteneffektivität dieser wahrhaft einzigartigen Sample-to-Insight-Lösung und unseres NGS-Portfolios weiter auszubauen und zu verbessern."



