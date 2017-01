ZÜRICH (Dow Jones)--Der Leitindex SMI der Börse in Zürich ist am Montag auf der Stelle getreten. Seit Jahresbeginn ist der Markt aber immerhin 2,4 Prozent im Plus. Bei Einzelwerten wurden teilweise größere Bewegungen verzeichnet, so gerieten die Bankenwerte europaweit unter Druck. Der Markt habe aktuell Probleme, eine Richtung zu finden, sagten Teilnehmer. Die von der Wahl Donald Trumps zum künftigen US-Präsidenten ausgelöste Rally komme allmählich an ihr Ende, da die Unsicherheiten um die künftige Politik fortbestünden. In der kommenden Woche beginnt in den USA die Berichtssaison, von der sich Teilnehmer Aufschluss über die weitere Richtung der Märkte erhoffen. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.425 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 34,96 (zuvor: 36,32) Millionen Aktien.

Bankenwerte tendierten in Zürich wie an anderen europäischen Börsenplätzen überwiegend leichter. Vor allem die Sorge um die italienischen Finanzhäuser belastet die Branche nach der jüngsten Erholungsbewegung. Vorsicht herrscht zumal, weil zum Wochenschluss die Ratingagentur DBRS bekannt geben wird, wie sie die jüngste Entwicklung des Schuldners Italien einschätzt. Julius Bär verloren 1,4 Prozent und UBS 1,2 Prozent. Credit Suisse retteten sich zum Handelsende noch leicht ins Plus mit 0,1 Prozent.

In der Uhrenbranche setzen Teilnehmer auf eine wachsende Nachfrage im laufenden Jahr. Swatch verteuerten sich um 2,8 Prozent und Richemont um 1,2 Prozent. Eine leichte Unterstützung für den Gesamtmarkt kam von den Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche, die zwischen 0,1 Prozent und 0,3 Prozent zulegten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 11:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.