Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Start der zweiten Handelswoche in diesem Jahr eine Verschnaufpause eingelegt. Nach dem Anstieg des Leitindex SMI um 2,4% zu Beginn des noch jungen Jahres seien die Anleger vorsichtiger geworden und hätten Gewinne mitgenommen, hiess es im Handel. Gewinne wurde vorneweg in den zuletzt stark gelaufenen Bankwerten realisiert. Die defensiven Schwergewichte verhalfen dem SMI dennoch zu einem kleinen Plus.

Das von den Erwartungen an den designierten US-Präsidenten Donald Trump getragene Rallye der vergangenen Wochen habe den Markt anfällig für Gewinnmitnahmen gemacht, so Händler. Nun warteten die Anleger gespannt auf eine am Mittwoch anstehende Pressekonferenz von Trump. Zudem harre man der nun langsam anlaufenden Berichtsaison; hierzulande wird Sika am (morgigen) Dienstag mit dem Umsatzausweis für das vergangene Geschäftsjahr den Reigen eröffnen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag 0,09% fester bei 8'424,86 Punkten. Während der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, um 0,02% auf 1'328,79 Zähler nachgab, stieg der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,10% auf 9'175,24. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 19 im Minus und elf im Plus.

Grosse Verluste verzeichneten Bankaktien wie Julius Bär (-1,4%) und UBS (-1,2%), während die Papiere der ...

