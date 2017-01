Berlin (ots) - Die Erzeugung von gefälschten Nachrichten kann vieles zugleich sein: ein sportlich-digitaler Leistungsnachweis, eine gesellschaftspolitische Subversion, eine kriminelle Aktivität, eine politische Verschwörung. Die neue Welt der Täuschungen ist äußerst variantenreich, und das Zeitalter der Simulation, das der französische Philosoph Jean Baudrillard bereits Ende der 70er-Jahre ausgerufen hatte, hat erst durch die digitalen Medien so richtig an Fahrt aufgenommen.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de