BMW erreicht das sechste Jahr in Folge einen Rekordabsatz. Die guten Geschäfte in Europa und China sorgen für positive Stimmung beim bayerischen Autokonzern. Größter Oberklasse-Autobauer ist jetzt aber Daimler.

Nach zwölf Jahren an der Spitze muss BMW den Titel des größten Oberklasse-Autobauers der Welt an Mercedes abgeben. Die Premiummarke aus dem Hause Daimler verkaufte 2016 dank zahlreicher neuer Modelle gut 2,08 Millionen Pkw - das sind nicht nur 11,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor, sondern auch etwa 80.500 Fahrzeuge mehr, als die Münchner von ihrer Kernmarke BMW absetzten. Rund 2,0 Millionen Wagen mit weiß-blauem Emblem lieferten die Bayern an Kunden weltweit aus (plus 5,2 Prozent). Die VW -Tochter Audi, Dritte im Bunde der Dauerrivalen, lag mit 1,87 Millionen verkauften Fahrzeugen auf Platz 3. Angesichts des Diesel-Abgasskandals im VW-Konzern freuten sich die Ingolstädter dennoch über den Zuwachs von 3,8 Prozent und ein weiteres Rekordjahr, wie es auch die Rivalen verbuchten.

Daimler-Chef Zetsche sagte kurz vor Beginn der Automesse in Detroit, Mercedes habe sich mit zweistelligem Wachstum in China und Europa an die Segmentspitze gesetzt. "Und wir machen weiter Tempo - mit neuen Technologien, Produkten und Dienstleistungen." BMW verwies darauf, mit allen drei Marken - den Münchnern gehören auch Mini und Rolls-Royce - der weltweit führende Premium-Hersteller zu bleiben. Insgesamt verkaufte der Konzern 2016 knapp 2,4 Millionen Fahrzeuge weltweit,

Daimler kam mit Mercedes und Smart insgesamt auf gut ...

