Bei der Pressekonferenz auf der North American Auto Show in Detroit präsentiert der Stuttgarter Konzern Traumzahlen und mit dem neuen E-Klasse Coupé und dem AMG GT C Coupé zwei Traumautos



Detroit hat die weltweite Autoindustrie auch dieses Jahr wieder mit eisigen Temperaturen und Neuschnee empfangen. Doch spätestens wenn der Besucher der Detroit Motor Show in den Hallen ist, ändert sich das Klima komplett. Eine Aufbruchsstimmung ist zu spüren, wie sie schon lange nicht mehr in der ehemaligen Autometropole zu erleben war. Ganz besonders locker ist die Stimmung auf dem großen Mercedes-Stand. Seit Sonntagabend ist bekannt, dass die Stuttgarter wieder die Nummer 1 im Premiumsegment sind. Vier Jahre früher als prognostiziert. Im Jahr 2016 hat Mercedes weltweit zwei Millionen Fahrzeuge abgesetzt und auch für 2017 ist Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche optimistisch:



Wir haben das sechste Jahr in Folge mit Rekordergebnissen hinlegen können. Wir haben 49 Monate kontinuierlich jeweils massive Wachstumsraten erzeugen können. Das Momentum ist weiterhin da. Wir werden weiterhin spannende neue Fahrzeuge in den Markt bringen. Wir haben mit der Marke insgesamt einen hervorragenden Lauf. Die Mannschaft ist hoch motiviert und deswegen bin ich, auch für 2017, sehr zuversichtlich. (0:32)



Zur guten Stimmung passte die Weltpremiere des E-Klasse Coupés bei der Pressekonferenz am Morgen auf dem Mercedes-Band-Stand. Bis zum Schluss wurden die über 500 Journalisten auf die Folter gespannt. Dann endlich rollte das rote E-Klasse Coupé auf die Bühne. Ein faszinierendes Fahrzeug, das dem E-Klasse Segment ein weiteres Highlight beschert:



Wir haben es mit dem S-Klasse Coupé erstmalig geschafft, ein extrem dynamisches, sportliches Fahrzeug darzustellen. Es ist wirklich ein Coupé durch und durch und nicht eine abgeleitete Limousine. Dieses Erfolgsrezept haben wir auf das Segment der E-Klasse angewandt und damit ein faszinierendes E-Klasse Coupé mit ganz breiten Schultern und einer geduckten, zum Sprung ansetzenden seitlichen Linie geschaffen. Deshalb bin ich überzeugt, dass die guten Eigenschaften der E-Klasse, was Komfort und Sicherheit angeht, jetzt in Kombination mit dieser scharfen Karosserie zusammen, eine neue Erfolgsformel für das E-Klasse Coupé werden wird. (0:49)



Begleitet wurde der erste Auftritt des E-Klasse Coupés von der amerikanischen Jazz-Sängerin Brenna Whitaker ...



Ihr Songtext "I wanna be next to YOU" galt allemal für die Journalisten, die nach Ende der Pressekonferenz die Bühne mit dem E-Klasse Coupé regelrecht stürmten. Kein Wunder bei so einem Auto, meinte Ola Källenius, der neue Daimler Vorstand für Forschung und Entwicklung:



Da ist das Design ausschlaggebend wichtig. Wir haben unsere Designlinie weiterentwickelt. Es ist ein sehr körperbetontes Design mit schönen Linien. Das Coupé ist wie die emotionale Speerspitze vom E-Klasse Segment. Das ist sehr wichtig für die Marke. Viele Kunden kaufen sich mit einem Mercedes Träume und erwarten ein emotionales Fahrzeug von uns. Somit haben wir am Markt ganz gute Chancen. (0:26)



Etwas ganz besonderes hat sich Mercedes-Benz zum 50. Geburtstag der Sportwagen- und Performance-Marke AMG einfallen lassen. AMG-Chef Tobias Moers kam in einem Traumsportwagen auf die Bühne gerollt: dem AMG GT C Edition 50. Außerdem erlebte auch der Mercedes AMG GLA 45 seine Weltpremiere in Detroit.



