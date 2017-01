Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel mahnt Einhaltung des Stabilitätspaktes an

Kanzlerin Angela Merkel hat eindringlich die Einhaltung der Finanzmarktregeln in Europa angemahnt. Bei einer Veranstaltung des Deutschen Beamtenbundes in Köln erinnerte Merkel am Montag an die letzte Finanzkrise. Damals hätten doch alle gesehen, was für schwerwiegende Auswirkungen es habe, "wenn die Finanzmärkte sich gegen Europa verbünden". Deshalb seien gemeinsame Regeln aufgestellt worden und für ein glaubwürdiges Europa gelte, dass gemeinsam vereinbarte Regeln auch wirklich gemeinsam eingehalten würden.

Maas will Gefährder über volle 18 Monate in Abschiebehaft nehmen lassen

Vor dem Treffen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) zu sicherheitspolitischen Konsequenzen aus dem Anschlag in Berlin zeichnet sich eine gemeinsame Linie bei Fußfesseln und Abschiebehaft für sogenannte Gefährder ab. De Maizière sagte am Montag in Köln, dass er sich mit Maas am Dienstag treffen werde. "Wenn wir beide ernsthaft miteinander reden, dann gibt es auch meistens gute Ergebnisse. Ich denke, dass kann auch morgen der Fall sein."

Widerstand in den Ländern gegen Rolle rückwärts bei Netzengelten

Ein Teil der Länder will die unter den Tisch zu fallen drohende Angleichung der Gebühren für das Stromnetz nicht hinnehmen. Dazu zählt nach den ostdeutschen Bundesländern nun auch Bayern. "Das bayerische Wirtschaftsministerium wird sich beim Thema Netzentgelte für die Nutzung der Übertragungsnetzebene weiterhin für eine gerechtere Verteilung der Kosten der Energiewende einsetzen", erklärte das Haus von Ministerin Ilse Aigner (CSU) auf Anfrage.

EZB: Eurosystem kauft wieder mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 6. Januar 2017 ihre Käufe von Anleihen wieder deutlich gesteigert. In der Vorwoche waren die Bestände gesunken, weil die Zentralbanken wegen der dünnen Umsätze zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wertpapiere kauften und zugleich Papiere fällig wurden.

Millionen Pendler in London von U-Bahn-Streik betroffen

Millionen Pendler in London mussten am Montag auf Bus, Auto oder Fahrrad umsteigen: Erneut legte ein Streik der Gewerkschaft RMT die U-Bahn lahm. Auf zehn von elf Linien war der Verkehr unterbrochen, die Station Clapham Junction im Süden der Hauptstadt musste am Morgen wegen Überfüllung sogar geräumt werden. Bürgermeister Sadiq Khan verurteilte den Streik als unnötig. Er sollte von Sonntag- bis Montagabend dauern.

Rosengren hält Fed-Zinsprojektion für 2017 angemessen

Der Präsident der Boston-Fed, Eric Rosengren, hält die Zinsprojektion der US-Notenbank für 2017 angemessen. Bei einer Rede sagte der Währungshüter, eine "allmähliche, aber etwas häufigere Straffung der Geldpolitik" sei passend. Die Geldpolitik müsse in diesem Jahr etwas schneller normalisiert werden als im letzten Jahr.

Fed-Notenbanker Williams argumentiert gegen Trumps Konjunkturpaket

Der Präsident der San-Francisco-Fed, John Williams, hat sich gegen ein staatliches Konjunkturpaket ausgesprochen. Die USA profitierten von einer guten Wirtschaftslage, einschließlich einer Vollbeschäftigung, sagte Williams in einem Interview mit der Financial Times. Das lege nahe, dass jetzt nicht die Zeit für ein fiskalisches Anreizprogramm sei, wie es der designierte Präsident Donald Trump im Wahlkampf angekündigt hat. Ein Konjunkturpaket könnte die Fed dazu zwingen, die Zinsen in diesem Jahr aggressiver zu erhöhen.

Nach Lkw-Anschlag in Jerusalem drastische Maßnahmen der israelischen Regierung

Nach dem Lkw-Anschlag von Jerusalem mit vier getöteten Soldaten hat die israelische Regierung drastische Sofortmaßnahmen verhängt. Laut Medienberichten vom Montag wird das Haus der palästinensischen Familie, aus der der Attentäter stammt, zerstört. Wer öffentlich mit dem selbst ernannten Islamischen Staat (IS) sympathisiert, kann ab sofort ohne Anklageerhebung inhaftiert werden, wie ein Regierungsvertreter mitteilt. Nach dem Anschlag gab es neun Festnahmen, darunter fünf Angehörige des Attentäters Fadi al-Kunbar.

Cavusoglu: Ein Europa ohne die Türkei ist unvollständig

Die Europäische Union ist laut dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu "unvollständig" ohne die Türkei. Der Minister rief die EU bei einer Konferenz der türkischen Botschafter am Montag auf, weitere Verhandlungskapitel im Beitrittsprozess zu öffnen und "die künstlichen Hindernisse zum Beitritt unseres Landes zu beseitigen". Der Beitrittsprozess steckt seit Jahren fest, und die Beziehungen der Türkei zur EU haben sich wegen der Repression nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli deutlich verschlechtert.

Türkisches Parlament beginnt Debatte über Präsidialsystem

Das türkische Parlament hat am Montag mit der Beratung über eine umstrittene Verfassungsreform begonnen, mit dem in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt werden soll. Der Entwurf, der die deutliche Ausweitung der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan vorsieht, wurde von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) mit der Unterstützung der ultrarechten Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) ins Plenum eingebracht.

Kreml weist Anschuldigungen von US-Geheimdienst zu Cyberattacken scharf zurück

Die russische Regierung hat am Montag die Anschuldigungen einer Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl durch Cyberattacken in scharfer Form zurückgewiesen. Die Vorwürfe der US-Geheimdienste gegen Russland entbehrten jeder Grundlage, seien "amateurhaft" und "der professionellen Arbeit von Weltklasse-Geheimdiensten nicht würdig", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. "Wir sind diese Vorwürfe langsam leid", sagte Peskow weiter. Die Kampagne gleiche inzwischen einer "Hexenjagd".

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend (ETI) Dez +2,2% auf 129,62

*DJ US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Nov revidiert auf 129,93 von 129,96

*DJ Mexiko Verbraucherpreise Dez +0,46% (PROG: +0,52%) gg Vm

*DJ Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Dez +0,45% (PROG: +0,48%) gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.