Toyota möchte in den kommenden fünf Jahren rund zehn Milliarden Dollar in den USA investieren. Die von Donald Trump angedrohten Strafzöllen sollen nichts mit der Entscheidung der Japaner zu tun haben.

Der japanische Autobauer Toyota will in den nächsten fünf Jahren zusammen rund zehn Milliarden Dollar in den USA investieren. Das kündigte der für das Nordamerika-Geschäft zuständige Manager Jim Lentz in einem Reuters-Interview ...

