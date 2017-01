Am Sonntag raste ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Gruppe israelischer Soldaten in Jerusalem. Dabei wurden vier Menschen getötet. Eine bislang unbekannte Palästinenser-Gruppe bekennt sich nun zu dem Anschlag.

Eine bislang unbekannte palästinensische Gruppe hat sich am Montag zu dem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem bekannt, bei dem am Vortag vier Israelis getötet wurden. Ein Palästinenser war mit dem Fahrzeug in eine Gruppe israelischer Soldaten gefahren. Bei den Toten handelt es sich um drei Frauen und einen Mann. 17 Menschen wurden verletzt.

Ministerpräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...