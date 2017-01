Halle (ots) - Beim Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, ist etwas jetzt gerade gründlich schief gegangen. Sein Vorwurf, FDP-Chef Christian Lindner bediene sich rhetorisch bei der AfD, indem er die Koalition kritisierte, wirkte nicht nur wenig elegant, sondern wehleidig und unverhältnismäßig - schließlich hat die CDU ihrer Schwesterpartei CSU über Monate weit heftigere Äußerungen mit wenigen nicht viel mehr als betroffenen Seufzern durchgehen lassen. Was Tauber geschafft hat, ist etwas anderes, als er bezweckte: Er hat der FDP Wahlkampfhilfe geleistet. Und der AfD gleich mit. Die entspannte Reaktion Lindners und das Entsetzen der CDU-Wahlkämpfer in den Ländern sprechen Bände.



