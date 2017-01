Halle (ots) - Gefälschte Nachrichten hat es immer gegeben, ihre Geschichten füllen Bibliotheksregale und sie sind aufbewahrt und kunstvoll ausgeschmückten Legenden über Geheimdiplomatie und ihre Agenten. Mit den digitalen Medien aber haben sich die Möglichkeiten zu Fälschung und Täuschung demokratisiert. In mehr oder weniger begrenzten Umfang kann heute jeder mittun. Vor der Lust am großen Schwindel ist niemand sicher. Weder Staaten noch die Privatsphäre der Einzelnen sind wirkungsvoll und verlässlich dagegen zu schützen.



