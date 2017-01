Nach dem Terroranschlag kurz vor Weihnachten steht die Politik unter Druck. Rot-Rot-Grün in Berlin will beim Thema Sicherheit Handlungsfähigkeit demonstrieren. Dafür will der Senat rund 45 Millionen Euro ausgeben.

Als Reaktion auf den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt will der rot-rot-grüne Senat die Polizei massiv aufrüsten. Geplant sei unter anderem die Anschaffung neuer Pistolen und Maschinenpistolen sowie neuer Schutzwesten, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montagabend. Zuvor war der neue Senat zu seiner ersten Arbeitsklausur zusammengekommen.

Großveranstaltungen sollen künftig per mobiler Videoüberwachung zusätzlich gesichert werden. Auch auf großen Plätzen könnten Kameras Geisel zufolge ...

