Der zum EU-Haushaltskommissar beförderte Oettinger hat sich im Europaparlament für seine "Schlitzaugen-Rede" entschuldigt. Kritiker sind der Ansicht, dass er gerade deswegen den Posten gar nicht hätte bekommen sollen.

Günther Oettinger hat sich kurz nach einer Beförderung zum EU-Haushalts- und Personalkommissar noch einmal für seine umstrittene "Schlitzaugen-Rede" entschuldigt. "Es war und ist nicht meine Absicht, irgendjemanden mit Bemerkungen zu verletzen", sagte er am Montagabend bei einer Anhörung im Europaparlament im Brüssel. "Ich bedauere diese Ausdrücke von damals ausdrücklich."

Oettinger sprach damit von sich aus eine Ende Oktober in Hamburg gehaltene Rede an. In ihr hatte er - damals noch als EU-Kommissar für Digitalwirtschaft - Chinesen als "Schlitzaugen" bezeichnet, von einer "Pflicht-Homoehe" gesprochen und missverständliche Äußerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...