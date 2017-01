Neues Programm ersetzt veraltetes PLM zugunst cloudbasierter Communities und Marktplätze

Bamboo Rose kündigte heute eine neue Option für das Product Lifecycle Management (PLM) für den Einzelhandel an, das Produktentwicklung und -beschaffung revolutioniert: Einen cloudbasierten Marktplatz, mit dem Einzelhändler und Lieferanten sofort nach einer Lunch-and-Learn-Schulungssitzung das Teilen, gemeinsame Schaffen und die gemeinsame Beschaffung ermöglicht werden. Nach umfassenden Tests durch einige der weltweit größten Einzelhändler in Asien, Nordamerika und Europa bietet das Unternehmen sein Live on Day One-PLM-Programm Einzelhändlern, Markenunternehmen, Lieferanten und Vertretern an.

"Typische PLM-Ansätze werden oft zu spät im Innovationsprozess eingesetzt, weil sie viele Informationen sehr früh im Zyklus erfordern", so Sue Welch, CEO von Bamboo Rose. "Es geschieht sehr viel, bevor Designer, Käufer und Lieferanten bereit sind, sich der Entwicklung eines Produkts auf Detailebene zu verpflichten. Unser Live on Day One-PLM-Programm fokussiert auf den frühzeitigen kreativen und Beschaffungsprozess, während dem Designer, Händler und Lieferanten Inspirationen zu Ideen und Produkten erfassen und teilen. Live on Day One beeinträchtigt keinen der Vorteile herkömmlicher PLM- und Beschaffungsplattformen, beschleunigt den Prozess aber um Wochen oder gar Monate, sodass Ihr Team schneller für Innovationen sorgen kann."

Live on Day One verbindet Einzelhandels-Communities schon am ersten Tag miteinander, damit sie Produkte und Ideen mithilfe eines kooperativen Schöpfungsansatzes zusammen mit den Lieferanten entwickeln und beschaffen können. Das bedeutet, dass die Produktentwicklung viel früher im Zyklus beginnt und schneller und viel effizienter ist als bei herkömmlichen Methoden.

Für Einzelhändler bedeutet das eine Beschleunigung des Produktlebenszyklus um sechs Wochen und eine Reduzierung der Bemusterungskosten um 85 Prozent. Eine große Kaufhauskette konnte greifbare Vorteile erzielen, indem ihre Produkte kollaborativ entwickelt wurden, und eine prozentuale Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich verzeichnen. Die neuen Designs sprachen einen viel breiteren Kundenstamm an. Der cloudbasierte PLM-Ansatz bedeutet auch, dass keine teuren Infrastruktur-Investitionen notwendig sind.

Unternehmen können andere Teammitglieder, Designer und Lieferanten einladen, der Community beizutreten, wodurch Kooperation und Innovation unmittelbar vorangetrieben werden. Eine Hauptkomponente des Erfolgs der Plattform ist die natürliche Art und Weise, in der Anwender interagieren, die der Verbraucherinteraktion im Alltag entspricht.

"Unser Marktplatz bietet Einzelhändlern eine Möglichkeit, mit dem Einkauf am Backend zu beginnen, wie das die Verbraucher auch tun, und zwar auf soziale, dynamische und verbundene Art und Weise", so Welch. "Zu lange war PLM ein nicht zusammenhängender, aufwendiger Prozess, der die kreative Seite der Einzelhändler nicht voll nutzte. Wir ändern das mit Live on Day One von Grund auf."

Bamboo Rose bietet eine Produktinnovationsplattform, welche die B2B-Einzelhandelsfachwelt durch Design, Entwicklung und Bereitstellung verbindet. Wir vereinfachen den Produktentstehungs- und Bereitstellungsprozess von Anfang bis Ende und helfen Unternehmen, tolle Produkte auf den Markt zu bringen. Unser kollaborativer B2B-Marktplatz beruht auf bewährten Trade Engines, unserem intelligenten Product Lifecycle Management (PLM), das Einzelhändler dabei unterstützt, tolle Produkte virtuell zu entdecken und Produkte schneller, effizienter und zu höheren Margen für weltweite Märkte zu entwickeln und bereitzustellen. Bamboo Rose hat seinen Hauptsitz in Gloucester im US-Bundesstaat Massachusetts und bedient mehr als 80 größere Einzelhändler sowie 400 Marken (darunter American Eagle, Family Dollar, Lowe's und weitere) und verbindet 35.000 Lieferanten und 150.000 Anwender-Mitglieder. Weitere Informationen finden Sie unter bamboorose.com bzw. Twitter unter @GoBambooRose.

