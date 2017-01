Andersen Global freut sich, eine Erweiterung seiner Präsenz in Kanada durch eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit Moodys Gartner Tax Law, LLP, bekannt geben zu können. Die Zusammenarbeit mit Moodys Gartner dehnt Andersen Globals Präsenz in Nordamerika weiter aus und umfasst nun auch Standorte in Calgary, Edmonton, Toronto und Vancouver.

"Unsere Expansion in Kanada ist entscheidend wichtig dafür, Kunden auf nahtlose Weise über den gesamten Globus hinweg zu bedienen", sagte Mark Vorsatz, CEO von Andersen Tax. "Moodys Gartner steht für eben jene Qualität und jenen Kundendienst, die für unsere Firma weiterhin von zentraler Bedeutung sind."

"Unabhängigkeit und erstklassiger Service sind für Andersen ebenso wichtig wie für uns", kommentierte Kim Moody, Managing Director (Geschäftsführer) of Canadian Tax Advisory bei Moodys Gartner. "Unsere Zusammenarbeit stellt den nächsten Schritt einer vielversprechenden Beziehung dar, deren Motor unsere Bemühungen sind, den besten Kundendienst und die besten Lösungen bereitzustellen, und sie stellt sicher, dass unsere weltweite Kundschaft über nahtlosen Zugang zu den professionellen Dienstleistungen verfügt, die sie fordert und benötigt."

Moodys Gartner bietet Steuerberatung, Planung, Lösung von Streitigkeiten sowie Compliance-Services für Einzelpersonen, Konzerne oder Unternehmen mit wirtschaftlichen Interessen in Kanada, den USA oder beiden Ländern. Die Firma stellt sich äußerst erfolgreich der Herausforderung, für sämtliche Probleme der Kunden strategische Lösungen im Bereich Steuern zu finden. Durch die Kooperation mit Moodys Gartner ist Andersen Global nun weltweit an 55 Standorten vertreten.

