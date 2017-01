Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines von Japans renommiertesten und in Shinjuku in Tokio gelegenen Hotels, hat im Dezember 2016 in Zusammenarbeit mit Keio Jidousha Co., Ltd (Keio Taxiunternehmen) eine besondere Besichtigungstour per Limousine von Sake-Brauereien sowie eines Museums eingeführt wahlweise mit Englisch sprechenden Fahrern. Angeboten wird dieses Programm in ehrendem Gedenken an die Einführung der hochwertigsten Unterkunftskategorie des Keio Plaza Hotel Tokyo "Premier Grand Club Floors" sowie als Reaktion auf die hohe Nachfrage von ausländischen Gästen, die die japanische Kultur auf eine persönlichere Weise und im Rahmen des Komforts eines Luxusfahrzeugs erleben möchten.

Keio Plaza Hotel Tokyo Starts an Original Tokyo Sightseeing Limousine Tour to Explore Japanese Sake Breweries in response to the rising worldwide popularity of Japanese sake, as well as the growing interest of overseas tourists to learn about Japanese culture. (Photo: Business Wire)

Diese, mit jeweils eigenem Fahrer durchgeführte Tour, wird die Gäste zu zwei von drei der im westlichen Tokio gelegenen japanischen Sake-Brauereien wie der Ishikawa Brewery, Tamura Brewery oder Ozawa Brewery führen. Chauffiert werden die Gäste auch zum Museum "Kushi Kanzashi (traditionelle Zierkämme) Museum". An diesen Touren mit eigenem Fahrer können bis zu sechs Gäste teilnehmen mit der Option, Englisch sprechende Fahrer zu engagieren.

Über 75 Prozent der Gäste des Keio Plaza Hotel (1.437 Gästezimmer) kommen aus dem Ausland. Das Keio Plaza Hotel bietet seinen Gästen ein große Vielfalt an Besichtigungsmöglichkeiten, einschließlich 50 unterschiedlicher Besichtigungstouren mit Bussen, die bei unserer Hotel-Lobby abfahren und ankommen, Besichtigungen mit auf Tokios Sehenswürdigkeiten spezialisierten Taxis, kostenfreie Pendelbusse nach/von Tokyo Disneyland und vieles mehr. Diese Erkundungstour zu Sake-Brauereien wurde als Reaktion auf die weltweit steigende Beliebtheit des japanischen Sake geschaffen, wie auch aufgrund des wachsenden Interesses ausländischer Besucher, während ihres Aufenthalts ihre Zeit nicht nur mit Shopping zu verbringen, sondern auch an der japanischen Kultur teilzunehmen und diese besser kennenzulernen. Die meisten der Sake-Brauereien von Tokio liegen in ländlichen Gegenden und gelten als schwierig zu erreichen, besonders für ausländische Reisende, die nicht mit diesen Gebieten vertraut sind. Durch die Einführung dieses Programms bemühen wir uns, unseren Gästen einzigartige Gelegenheiten dafür zu bieten, neue und hochinteressante Aspekte von Tokio zu entdecken.

Einzelheiten zur Tour

Angebotene Tage: Dienstag bis Sonntag

Gästeanzahl pro Tour: Von 1 bis 6 Gäste (Eine Tour pro Tag)

Preis: 50.000 JPY (für 1 bis 4 Gäste), 55.000 Japanischer Yen (Minivan für bis zu 6 Gäste)

*Für an Samstagen und Feiertagen durchgeführte Touren fallen zusätzliche 3.000 Japanischer Yen an Servicekosten an

*Die Preise schließen Beförderung, Maut, Eintrittskarten für das Museum und Steuern ein (Kosten für Mittagessen sind nicht enthalten)

Keio Plaza Hotel Tokyo

Sunaho Nakatani, +81 3-5322-8010

Manager für Öffentlichkeitsarbeit

s-nakatani@keioplaza.co.jp