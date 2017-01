Die Pariser Polizei soll systematische Gewalt gegen Migranten und Flüchtlinge anwenden, die im Freien übernachten.

Der französischen Polizei wird vorgeworfen, inmitten der Winterzeit Migranten in Paris ihre Decken entwendet zu haben, berichtet The Independent. Ärzte ohne Grenzen (MSF) berichtet zudem über "systematische Gewalt der Polizei" gegen Hunderte von Migranten, die dazu gezwungen wurden, auf den Straßen von Paris zu schlafen. Die französischen Polizeibeamten sollen die Migranten schikanieren, indem die Menschen mitten in der Nacht aufgeweckt und mit Tränengas malträtiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...