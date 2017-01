Die italienische Fünf Sterne Partei wollte sich im EU-Parlament den liberalen ALDE-Fraktion anschließen. Doch die Liberalen lehnten den zwischen den Parteichefs ausgehandelten Deal ab.

Der Chef der Liberalen im EU-Parlament, Guy Verhofstadt, und führende Abgeordnete lehnen eine Aufnahme der Euro-kritischen Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien (MoVimento 5 Stelle - M5S) in ihre Fraktion ab. Es gebe keine ausreichende Grundlage für einen solchen Zusammenschluss, teilte Verhofstadt am Montagabend in einer Email mit, berichtet Reuters. "Es bleiben fundamentale Differenzen in bedeutenden europäischen Fragen." In Bereichen, in denen es gemeinsame Interessen gebe, wolle man aber weiter eng zusammenarbeiten. Verhofstadt nannte die Umweltpolitik, Transparenz und direkte Demokratie als Beispiele. "Guy erklärte uns, dass die Fraktion in der Frage gespalten sei und dass für Entscheidungen einer solchen Tragweite eine große Mehrheit herrschen müsse", wird ein Vorstand von Alde von Politico zitiert. Offenbar waren etwa 26 bis 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...