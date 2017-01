Der Vorstand von The Greenery hat eine neuen Finanzierungsvereinbarung mit Deutsche Bank, Rabobank und DLL unterzeichnet. Die neuen Darlehen erfüllen die aktuellen Finanzierungsbedürfnisse von The Greenery und die Finanzierung seiner strategischen Ziele. Foto © The Greenery B.V. Vertrauen Der Kern der neuen Finanzierung ist ein Darlehen von 40 Millionen EUR. Zudem besteht...

Den vollständigen Artikel lesen ...