FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Taubers Kritik an der FDP:

Taubers Einlassung war auch irritierend angesichts des Schwurs, dass die Liberalen der Lieblings-Koalitionspartner der FDP seien. Dass der oberste CDU-Wahlkämpfer sich noch mit dem Kleidungsstil Lindners und dem AfD-Vize Alexander Gauland befasste, mag zwar amüsant wirken. Tatsächlich handelt es sich um eine besonders klägliche Kategorie der politischen Auseinandersetzung. Was will die CDU plakatieren? Durchgestrichene Tweedjacketts, bunte Merkel-Jacken? Was Tauber geschafft hat, ist etwas anderes, als er bezweckte: Er hat der FDP Wahlkampfhilfe geleistet. Und der AfD gleich mit. Die entspannte Reaktion Lindners und das Entsetzen der CDU-Wahlkämpfer sprechen Bände./ra/DP/das

AXC0013 2017-01-10/05:35