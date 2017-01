Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GABRIEL - Nach zahlreichen internen Gesprächen und auf dringendes Anraten von Altkanzler Gerhard Schröder hat sich SPD-Chef Sigmar Gabriel nunmehr entschieden, als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 anzutreten. Das verlautet aus internen Parteikreise. (Bild-Zeitung)

PKW-MAUT - Bei der von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten Pkw-Maut sind die finanziellen Risiken größer als gedacht. Einnahmen in Millionenhöhe könnten ausfallen. Einer neuen Studie des Forums ökologisch-soziale Marktwirtschaft (FÖS) zufolge kommen derzeit immer mehr abgasarme Autos auf den Markt. Sie fallen unter die sogenannte Euro-6-Norm. Weil deren Halter für eine Vignette weniger zahlen, etwa für zehn Tage nur vier Euro anstatt bis zu 20 Euro für Fahrzeuge mit höherem Abgasausstoß, liegen die Nettoeinnahmen der Maut jährlich um bis zu 21 Millionen Euro niedriger als angenommen. Sie könnten damit sogar unter jene 500 Millionen Euro fallen, die bislang als Mindesterlös galten. (Süddeutsche S. 1)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Oliver Krischer ist überzeugt, dass die Sache mit den Abgasen stinkt. "Allen in der Bundesregierung und ihren nachgeordneten Behörden mit dem Thema Autoabgase befassten Menschen war seit mindestens zehn Jahren bewusst, dass die realen Stickoxid-Emissionen der Fahrzeuge nichts mit den Messungen auf der Rolle im Labor bei den Typenzulassungen zu tun haben. Die Autos stoßen im Normalbetrieb oft ein Vielfaches der zulässigen Grenzwerte aus. Das betrifft nicht nur VW, sondern nahezu alle Automarken", stellt der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion verärgert fest. Krischer aber hat ein Problem: Fehler und Versäumnisse der Regierung lassen sich bislang nicht nachweisen. (FAZ S. 15)

STEUERQUOTE - Die Steuereinnahmen steigen in Deutschland auf seit der Wiedervereinigung nie gesehene Höhen - und das nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch bezogen auf die gesamtwirtschaftliche Leistung. Der Staat beansprucht damit mehr von dem, was in einem Jahr erwirtschaftet wird. Heinz Gebhardt vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung in Essen rechnet für dieses Jahr mit einer Steuerquote von 22,3 Prozent, ein neuer Rekordwert. (FAZ S. 15)

STREIKS - Die Tarifverhandlungen in der deutschen Wirtschaft sind 2016 deutlich weniger hart ausgetragen worden als im Jahr zuvor. Entsprechend geringer war die Zahl der durch Arbeitskämpfe verursachten Ausfalltage. "Arbeitgeber und Gewerkschaften haben im vergangenen Jahr kooperativer und friedlicher verhandelt als 2015", sagt Hagen Lesch, Leiter Tarifpolitik beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). "Dementsprechend dürfte es weniger Streiktage geben." (Welt S. 10)

BONI - Vizekanzler Sigmar Gabriel treibt die Begrenzung von Bonuszahlungen und Pensionen für Manager voran. Unter anderem soll sich die Entwicklung der Vorstandsbezüge am Durchschnittsverdienst der Arbeitnehmer orientieren. (Handelsblatt S. 1)

LOHNGLEICHHEITSGESETZ - Das geplante Gesetz gegen Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) befindet sich nach einigem Hin und Her offenbar in den letzten Zügen der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Es könnte damit bald vom Bundeskabinett verabschiedet werden, möglicherweise schon am Mittwoch. Allerdings sind keineswegs alle Widerstände ausgeräumt. Bei dem Entwurf handle es sich um ein "wahres Bürokratiemonster", sagte Unionsfraktionsvize Michael Fuchs. "Ich erwarte eine Schlankheitskur noch vor der Kabinettsbefassung." (FAZ S. 17)

VIDEOÜBERWACHUNG - Die Grünen sind offen für eine Videoüberwachung an neuralgischen Orten. Dort könne sie "für Abschreckung sorgen und bei der Aufklärung von Verbrechen helfen", heißt es in einem Beschluss des Bundesvorstands. "Eine flächendeckende Videoüberwachung würde die Freiheit jedoch zu sehr einschränken", konstatieren die Grünen weiter. Außerdem fordern die Grünen, mehr Personal bei der Bundespolizei einzustellen und die Ausstattung der Polizistinnen und Polizisten auf den aktuellen Stand zu bringen, damit sie besser für Sicherheit sorgen und diejenigen, von denen eine konkrete Gefahr ausgehe, gezielt polizeilich überwachen könnten. (Tagesspiegel)

KOHLE - Der Ausstieg aus der Nutzung von Kohle und Gas zur Stromproduktion geht in Deutschland mit großen Schritten voran. Das belegen Zahlen der Bundesnetzagentur. 2016 registrierte die Behörde Stilllegungsanzeigen für 19 Kraftwerksblöcke. Damit holt in der Energiewende die Realität die Politik ein. (Handelsblatt S. 8)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2017 00:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.