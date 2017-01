New York - An der Wall Street geht die Rekordjagd zumindest bei den Technologiewerten weiter. So erreichten der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite am Montag jeweils erneut Höchststände. Zu Wochenbeginn sprangen einige an der Tech-Börse Nasdaq gelistete Werte dank angekündigter Übernahmen deutlich an. Der stark beachtete US-Leitindex Dow Jones Industrial entfernte sich derweil etwas weiter von der bisher noch nie erreichten Marke von 20 000 Punkten, an der er am Freitag nur sehr knapp gescheitert war.

Der Nasdaq 100 rückte am Ende um 0,36 Prozent auf 5024,899 Punkte vor. Sein Rekordhoch liegt nun bei 5033,321 Punkten. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,19 Prozent auf 5531,818 Punkte nach oben. Er hatte zuvor bei 5541,078 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht.

Für den Dow ging es um 0,38 Prozent auf 19'887,38 Punkte nach unten. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,35 Prozent auf 2268,90 Punkte nach. Sowohl der Dow als auch der S&P 500 hatten am Freitag noch Bestmarken erreicht.

Am Montag nun drückten bei den Standardwerten die schwachen Ölpreise ...

