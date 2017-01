Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag wie erwartet zurückgekommen, stärkere Abwärtsdynamik blieb bisher aber noch aus. Unter 11.500 Punkten sollte die Abwärtsbewegung aber an Fahrt gewinnen. In den USA schwächelt auch bereits der S&P500, der sich ebenfalls im oberen Bereich seines Trendkanals befindet.

Die US-Profis haben sich dementsprechend auch bereits verstärkt short positioniert, wie aus dem jüngsten CoT-Report hervorgeht. Bei einem nachgebenden S&P500 wird sich auch der DAX nicht weiter über 11.500 Punkten halten können.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.560 Punkten, vorbörslich bei 11.530 Punkten.

DAX am starken Widerstandsbereich ab 11.600 Punkten nach unten abgerallt (siehe Charts).

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 02)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet eher auf steigende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Januar 2017): Bei 66 (Vortag 70) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. Januar 2017): 1,22 Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...