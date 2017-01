The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0106013607 DANSKE BK 09-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0EPM07 DEIKON GMBH ANL.05/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XNS5 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J9C2 DZ BANK CLN E.8697 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J9D0 DZ BANK CLN E.8698 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ35WD0 DZ BANK IS.E.7747 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ6Z688 DZ BANK IS.E.7397 VAR BD00 BON EUR N

CA 1BEC XFRA US084664CC39 BERKSHIRE HATH.FIN. 15/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ9VCC4 DZ BANK CLN E.8297 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Z0W4 LBBW BAS BOA CALL 14/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA US24422ERL55 DEERE -JOHN- CAP.2017 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USG4673GAA34 HUTCH.WH.I.11 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0730559894 NATL AUSTR. BK 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA IZ22 XFRA XS0731153291 ING BK NV 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA RL43 XFRA XS1166328374 RABOBK NEDERLD 15/17 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1AR3 BAY.LDSBK.IS.S.31109 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3VY2 HSH NH FZ INFLATIO 1/2012 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1527323411 FMO-N.FIN.-M.O. 16/23 MTN BD02 BON SEK N