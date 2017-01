The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT TSE1 XETR JP3592200004 TOSHIBA CORP. ASI0 EQU EUR N

CT NTO XETR JP3756600007 NINTENDO CO. LTD ASI0 EQU EUR N

CT DPWH XETR DE000A2DANP9 DEUTSCHE POST NA ON NEUE DAX1 EQU EUR Y

CT UIMB XETR LU1459802754 UBS-ETF B.C.TIPS 10+ ADDL FONA EQU EUR Y

CT MTXC XETR DE000A2DAMM8 MTU AERO ENGINES NEUE NA MDX1 EQU EUR Y

CT DWNN XETR DE000A2DAMZ0 DEUTSCHE WOHNEN AG NEUE MDX1 EQU EUR Y

CT LEGN XETR DE000LEG1177 LEG IMMOBILIEN AG NA NEUE MDX1 EQU EUR Y

CT CVLA XETR BRVALEACNPA3 VALE S.A. PFD A SAM0 EQU EUR N

CT DRIN XETR DE000A2DAPD0 DRILLISCH AG O.N. NEUE TDX1 EQU EUR Y