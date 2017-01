FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.368 EUR

5NO XFRA US66705Y1047 NORTHSTAR ASS.MNGM.DL-,01 1.102 EUR

01C1 XFRA US617474AA97 MORGEN STANLEY DEP. PFD J 0.002 %