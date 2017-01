FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ELFD XETR DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.810 EUR

POC XETR CA73755L1076 POTASH CORP. SAS. INC. 0.095 EUR

BOY XETR ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 0.080 EUR

EFQ2 XETR DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.540 EUR

EL4Q XETR DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.750 EUR

EL4P XETR DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.420 EUR

EL4N XETR DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.650 EUR

EL4M XETR DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.420 EUR

EL4L XETR DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.280 EUR

EL4K XETR DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.390 EUR

EL4W XETR DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.190 EUR

EL4U XETR DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.330 EUR

EL4T XETR DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.290 EUR

EL4S XETR DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.240 EUR

EL4R XETR DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.350 EUR

EFQ8 XETR DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.260 EUR