FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XHCP XETR LU0967438234 DB X-TR.II-IB.E.L.C.U.2C
XCXC XETR LU0892103994 DB X-TR.II CD DOL.CASH 1C
XIT3 XETR LU0877808484 DBX-TRII-MTS I AG.3-5Y 1D
XI13 XETR LU0877808211 DBX-TRII-MTS I AG.1-3Y 1D
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XHCP XETR LU0967438234 DB X-TR.II-IB.E.L.C.U.2C
XCXC XETR LU0892103994 DB X-TR.II CD DOL.CASH 1C
XIT3 XETR LU0877808484 DBX-TRII-MTS I AG.3-5Y 1D
XI13 XETR LU0877808211 DBX-TRII-MTS I AG.1-3Y 1D