FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

J7K XFRA ID1000070402 CITRA MARGA N. RP 500

XSNA XFRA US8147853092 SECURITY NATL FINL A DL 2

4EY XFRA KYG8884H1092 TIANLI HLDGS GRP CO.

XCXC XFRA LU0892103994 DB X-TR.II CD DOL.CASH 1C

XIT3 XFRA LU0877808484 DBX-TRII-MTS I AG.3-5Y 1D

XI13 XFRA LU0877808211 DBX-TRII-MTS I AG.1-3Y 1D

XHCP XFRA LU0967438234 DB X-TR.II-IB.E.L.C.U.2C