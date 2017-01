Baar - Sika setzt seinen Höhenflug fort. Für das vergangene Geschäftsjahr meldet der Hersteller von Klebstoff und anderer Chemieprodukten einen Umsatz von 5,75 Mrd CHF. Das ist mehr denn je. Auch beim noch nicht kommunizierten Gewinn rechnet Sika mit einem Rekord. Ein Wermutstropfen ist allerdings das vierte Quartal, das unter den Erwartungen ausgefallen ist.

Dank Wachstum in allen Weltregionen, der Eröffnung neun neuer Fabriken und vier Ländergesellschaften sowie nicht zuletzt dank vier Firmenübernahmen steigerte Sika den Umsatz in Lokalwährungen gerechnet um 5,6%, wie einer Mitteilung vom Dienstagmorgen zu entnehmen ist. In Schweizer Franken gerechnet stieg der Umsatz im Jahresvergleich auf 4,7%.

Damit hat sich das Wachstumstempo im letzten Jahresviertel weiter abgeflacht. Nach dem ersten Semester 2016 hatte in Lokalwährungen ein Plus von 7,6% resultiert, nach neun Monaten eines von 6,3%. Sika zeigt sich in der Mitteilung denn auch etwas enttäuscht über das vierte Quartal: Dieses sei leicht unter den Erwartungen geblieben, konkrete Zahlen werden aber keine genannt. Als Grund dafür nennt Sika die starken Vorjahreszahlen sowie "einzelne Nachfrageverschiebungen".

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...