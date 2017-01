Nach zwölf Jahren an der Spitze muss BMW den Titel des größten Oberklasse-Autobauers der Welt an Mercedes abgeben. Die Premiummarke aus dem Hause Daimler verkaufte 2016 dank zahlreicher neuer Modelle gut 2,08 Mio. Pkw - das sind nicht nur 11,3 % mehr als im Jahr zuvor, sondern auch etwa 80.500 Fahrzeuge mehr, als die Münchner von ihrer Kernmarke BMW absetzten. Rund 2 Mio. Wagen lieferten die Bayern an Kunden weltweit aus (plus 5,2 %). Die VW-Tochter Audi, Dritte im Bunde der Dauerrivalen, lag mit 1,87 Mio. verkauften Fahrzeugen auf Platz 3. Angesichts des Diesel-Abgasskandals im VW-Konzern freute sich VW dennoch über den Zuwachs von 3,8 % und ein weiteres Rekordjahr, wie es auch die Rivalen verbuchten.



Insgesamt verkaufte BMW 2016 knapp 2,4 Mio. Fahrzeuge weltweit, Daimler kam mit Mercedes und Smart insgesamt auf gut 2,2 Mio.. Die Marke mit dem Stern hatte 2005 den lange wie selbstverständlich gehaltenen Spitzenplatz im Oberklasse-Segment an BMW verloren. 2011 fielen die Stuttgarter gar hinter Audi auf Platz drei der weltweit größten Premiumanbieter zurück. Die Wende für Mercedes-Benz begann mit der Erneuerung der gesamten Produktpalette ab 2012. Den entscheidenden Schub brachte das Wachstum in China, wo die Schwaben vor allem durch die Neuausrichtung des Vertriebs den großen Abstand zu den viel erfolgreicheren Rivalen Audi und BMW stark verkürzten.



