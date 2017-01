MEDIENMITTEILUNG

Evolva veröffentlicht aktuelle Informationen zum Stevia-Geschäft sowie vorläufige Umsatzzahlen für 2016

10. Januar 2017 - Evolva (SIX: EVE) informiert die Aktionäre über den aktuellen Stand der Zusammenarbeit mit Cargill betreffend EverSweet', den Stevia-Süssstoff der nächsten Generation. Gleichzeitig veröffentlicht das Unternehmen die vorläufigen, ungeprüften Umsatzzahlen für 2016.

Update zu Stevia

Derzeit rechnet Evolva damit, EverSweet' 2018 auf den Markt bringen zu können.

2016 kamen Evolva und Cargill bei der Entwicklung von EverSweetTM gut voran. Die FDA stellte dem Süssstoff einen GRAS «No Objection Letter» aus. Zudem machte Evolva in Europa und den USA auch wichtige Fortschritte im Patentbereich. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen dürfte im Verlauf des Jahres 2017 ein Hefestamm für eine Markteinführung bereit sein.

Im Rahmen des Markteinführungsplans 2018 wird EverSweetTM anfänglich in der modernen, kosteneffizienten Produktionsstätte von Cargill in Blair, Nebraska hergestellt werden. Zu diesem Zweck werden die bestehenden Anlagen von Cargill umgerüstet. Zudem prüfen Evolva und Cargill einen vorgezogenen Wechsel zu einer neuen Anlage, die auch als zentraler Produktionsstandort für andere Produkte von Evolva - einschliesslich Nootkaton und Resveratrol - und einigen Partnern dienen könnte. Wegen dieses vorgezogenen Wechsels wird die zu Beginn erforderliche Umrüstung weniger umfangreich und damit weniger kostspielig ausfallen als bisher angenommen.

Voraussetzung für die Durchführung dieses Plans ist, dass die laufenden Verhandlungen zwischen Evolva und Cargill bis im Frühling 2017 erfolgreich abgeschlossen werden. Evolva rechnet damit, dass einige Aktivitäten, insbesondere die Investitionen in die Produktion, fremdfinanziert werden.

Neil Goldsmith, CEO von Evolva, äusserte sich wie folgt: "Mit der Markteinführung von EverSweetTM im Jahr 2018 könnten wir den Wettbewerbsvorteil bewahren, der sich aus dem frühen Eintritt in den Markt des Stevia-Süssstoffs der nächsten Generation ergibt. Darüber hinaus würde Evolva mit einer Mehrzweckanlage über eine langfristige, kosteneffiziente Produktionslösung für andere wichtige Produkte verfügen."

Münden die erwähnten Verhandlungen nicht in einem Abkommen, das gemäss Evolva für ihre Aktionäre Mehrwert schafft, wird sich das Unternehmen darauf konzentrieren, aus den bereits eingeführten und kommerziell aussichtsreichen Produkten Nootkaton und Resveratrol eine grösstmögliche Wertschöpfung zu erzielen.

Aktuelle Finanzdaten

Die vorläufigen, ungeprüften Umsatzzahlen lassen den Schluss zu, dass der Umsatz für 2016 zwischen CHF 9 und 10 Mio. liegen wird. Das ist rund ein Drittel weniger als im August erwartet. Dieser Rückgang ist auf zwei Dinge zurückzuführen:

Ein technischer Meilenstein im Stevia-Programm wurde entgegen der Erwartungen gegen Ende 2016 nicht erreicht.

Die Produktverkäufe stiegen 2016 gegenüber 2015 um praktisch das Vierfache und damit weniger stark als erwartet. Der Hauptgrund ist, dass die Kundengewinnung länger dauerte als erwartet. Dennoch ist die Umsatzentwicklung klar positiv, und die Kundenpipeline verbessert sich laufend.

Die vorläufigen liquiden Mittel dürften per Ende 2016 bei den angestrebten rund CHF 47 Mio. liegen.

Evolva verfügt nach eigener Ansicht zu Beginn von 2017 über eine solide Finanzposition. Das Unternehmen erwartet sowohl beim Produktumsatz als auch beim durch Partnerschaften erwirtschafteten Umsatz einen Anstieg. Der künftige Cashflow wird vom Ausgang der oben erwähnten Verhandlungen abhängen.

Detailliertere Angaben zu unseren Prognosen für das Jahr 2017 werden wir bekannt geben, wenn wir am 30. März 2017 die endgültigen Zahlen für 2016 veröffentlichen.

- Ende -

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Brauwesen verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol, wir arbeiten aber - alleine oder gemeinsam mit anderen - noch an zahlreichen anderen Ingredienzien. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Wir sind international tätig. Weitere Informationen stehen auf (www.evolva.com: http://www.evolva.com/) zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem Ansatz? Schauen Sie sich unser (Video an.: http://www.evolva.com/brewing/)

Kontaktangaben

Neil Goldsmith, CEO Oliver Walker, CFO Paul Verbraeken, IR (neilg@evolva.com: mailto:neilg@evolva.com) (oliverw@evolva.com: mailto:oliverw@evolva.com) (paulv@evolva.com: mailto:paulv@evolva.com) + 41 61 485 2005 +41 61 485 2034 + 41 61 485 2035

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.