Kelowna, British Columbia, Kanada - 9. Januar 2016, Marapharm-Symbole: Kanada - CSE:MDM / Deutschland - FWB:2M0 / Vereinigte Staaten - OTCQB:MRPHF

Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) gibt bekannt, dass es im Rahmen einer von Veritas Pharma Inc. (Veritas) durchgeführten Privatplatzierung insgesamt 5 Millionen Einheiten zu einem Preis von 0,22 $ pro Einheit gezeichnet hat. Dies entspricht einer Investition von insgesamt 1.100.000,00 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant. Marapharm verfügt dementsprechend über insgesamt 5 Millionen Aktien und 5 Millionen Warrants. Jeder Warrant berechtigt das Unternehmen für einen Zeitraum von 18 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,30 $ pro Aktie.

Marapharm kann kann seinen Besitz von Stammaktien des Unternehmens, je nach den Marktbedingungen oder anderen Umständen, in Zukunft vergrößern oder verkleinern und die entsprechenden Käufe oder Verkäufe entweder über den Markt, privat ausgehandelte Vereinbarungen oder über andere Plattformen tätigen.

ÜBER VERITAS PHARMA INC. www.veritapharmainc.com

Veritas verfolgt einen umfassenden wissenschaftlichen Ansatz bei der Prüfung der möglichen medizinischen Anwendungen von Marihuana. Ziel von Veritas ist es, die wirksamsten eigens entwickelten Cannabisstämme für spezifische Erkrankungen zu entwickeln und hierdurch Ärzten und Patienten die notwendigen wissenschaftlichen Nachweise zu erbringen, so dass diese medizinisches Marihuana mit gutem Gewissen empfehlen bzw. verwenden können.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.com

Marapharm ist im Besitz von 300.000 Quadratfuß umfassenden lizensierten Flächen und Anlagen für den Anbau und Verkauf von medizinischem Marihuana in den US-Bundesstaaten Washington und Nevada. In Kanada beantragte Marapharm vor zweieinhalb Jahren eine Produktions- und Verkaufslizenz gemäß den MMPR-Richtlinien und hat die Unbedenklichkeitsbescheinigungen erhalten. Der Antrag wird derzeit dem eingehenden Prüfverfahren unterzogen. Im September 2016 wurde Marapharm von Health Canada kontaktiert und darüber informiert, dass es für Marapharm zulässig ist, den derzeit von Health Canada geprüften Antrag zu ergänzen und die vor kurzem eingeführten ACMPR-Bestimmungen einzubinden.

Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.

WEITER INFORMATIONEN: www.marapharm.com oder Frau Linda Sampson, CEO, 778-583-4476 info@marapharm.com BÖRSEN: Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

