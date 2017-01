Die AfD will die Euro-Zone in zwei Teile spalten. "Für südeuropäische Staaten ist der Euro zu stark, für Deutschland und eine Reihe anderer Staaten ist er zu schwach", sagte AfD-Chef Jörg Meuthen in einem am Dienstag veröffentlichten Reuters-Interview. "Denkbar wäre, dass die wirtschaftlich schwächeren Staaten aus dem Euro aussteigen."

