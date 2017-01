FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Nach den Kursrückschlägen an der Wall Street und in Japan zeichnet sich am Dienstag auch für den Dax ein leichterer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent tiefer auf 11 537 Punkte.

USA: - AUFWÄRTS - An der Wall Street geht die Rekordjagd zumindest bei den Technologiewerten weiter. So erreichten der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite am Montag jeweils erneut Höchststände. Zu Wochenbeginn sprangen einige an der Tech-Börse Nasdaq gelistete Werte dank angekündigter Übernahmen deutlich an. Der stark beachtete US-Leitindex Dow Jones Industrial entfernte sich derweil etwas weiter von der bisher noch nie erreichten Marke von 20 000 Punkten, an der er am Freitag nur sehr knapp gescheitert war.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den asiatischen Börsen ergibt sich am Dienstag kein klares Bild. Nach dem Optimismus des Vorjahres infolge der Wahl des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump mache sich nun trotz fehlender schlechter Nachrichten Vorsicht unter den Anlegern breit, hieß es von Marktbeobachtern am Morgen. Dies zeige sich etwa am rückläufigen US-Dollar. Immer mehr Investoren kämen zu der Ansicht, dass die jüngsten Kursanstiege übertrieben gewesen sein. In Japan ging es für den Leitindex Nikkei nach der Feiertagspause abwärts, während in China die Festlandsbörsen von unerwartet stark gestiegenen Erzeugerpreisen profitieren konnten. Analysten werteten die Zahlen als weiteres Zeichen der Stabilisierung für die ins Stocken geratene Konjunktur.

DAX 11.563,99 -0,30% XDAX 11.553,01 -0,46% EuroSTOXX 50 3.308,97 -0,37% Stoxx50 3.036,71 -0,46% DJIA 19.887,38 -0,38% S&P 500 2.268,90 -0,35% NASDAQ 100 5.024,90 0,36% Nikkei 225 19.301,44 -0,8% (7:07 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Die jüngsten Aussagen der britischen Premierministerin Theresa May haben den Markt beunruhigt. Die Aussicht auf einen harten Brexit sei deswegen eines der Hauptthemen, so Dirk Gojny, Experte der National-Bank. Bedeutende Konjunkturnachrichten stehen nicht an. Gojny erwartet einen gut behaupteten Start des Bund-Futures in den Tag mit einer Handelsspanne zwischen 162,55 und 163,90.

Bund-Future 163,20 0,23%

DEVISEN: - AUFWÄRTS - Der Euro hat auch am Dienstag den Erholungskurs des Vortages fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung wurde zu 1,0609 US-Dollar gehandelt. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0516 (Freitag: 1,0589) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9509 (0,9444) Euro.

(Alle Kurse 7:07 Uhr) Euro/USD 1,0609 0,37% USD/Yen 115,52 -0,44% Euro/Yen 122,55 -0,07%

ROHÖL - AUFWÄRTS - Nach deutlichen Verlusten am Vortag haben die Ölpreise am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 54,98 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg geringfügig um einen Cent auf 51,97 Dollar.

