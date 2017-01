Das Wertpapier des Halbleiterkonzerns Dialog Semiconductor ist vor wenigen Tagen an eine wichtige Widerstandszone aus 2015 herangelaufen und zunächst nach unten abgeprallt - doch nach einem minimalen Rücksetzer attackiert die Aktie schön wieder ihre Hochs aus 2016 und könnte nun direkt darüber ausbrechen.

Zwischen Juli 2015 und Februar 2016 steckte die Aktie nach einer vorausgegangenen Rally auf ein Hoch bei 53,85 Euro in einem kurzfristigen Abwärtstrend und gab auf die untere Begrenzungslinie eines langfristigen Trendkanals nach. Die erste Jahreshälfte verbrachten Anleger damit, die Aktie anschießend zu stabilisieren und einen Boden im Bereich von 23,21 Euro auszubilden. Seit dem Sommer ist bei Dialog Semiconductor aber wieder eine klare Aufwärtstendenz zu erkennen, die einen Kursanstieg an die markante Widerstandszone aus 2015 um rund 41,00 Euro bis Ende Dezember letzten Jahres erlaubte zu vollziehen. Erwartungsgemäß prallten die Kursnotierungen an dieser Stelle zur Unterseite ab, gaben in der Summe aber nur kleine 5,2 Prozent ...

