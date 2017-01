Anleger in der Euro-Zone starten mit Konjunkturoptimismus ins neue Jahr. Das Stimmungsbarometer dazu kletterte im Januar um 8,2 auf plus 18,2 Punkte. Das ist der höchste Stand seit August 2015. Der Index ist ein weiterer Beleg für globale Aufwärtsimpulse.



Mit der konjunkturellen Erholung der Schwellenländer hat 2016 eine dynamische Aufholjagd der großen Wirtschaftregionen eingesetzt. Und dies trotz des überraschenden Brexits. Mit der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten erhält der Trend zusätzlichen Rückenwind - der künftige US-Präsident will die Konjunktur in den kommenden Jahren neben Steuersenkungen vor allem mit einem billionenschweren Infrastrukturprogramm beflügeln.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info