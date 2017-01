Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Continental von 165 auf 173 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Stuart Pearson rechnete in einer Studie vom Montag mit einem lediglich schwachen Wachstum in der Automobilindustrie in den Jahren 2017 und 2018. Bei den Aktien von Reifenherstellern wie Michelin oder Continental rate er derweil zu Gewinnmitnahmen. Mit seinem neuen Kursziel bei Conti trug der Experte unter anderem der überdurchschnittlich hohen Profitabilität der Reifensparte Rechnung./la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0096 2017-01-09/22:28

ISIN: DE0005439004