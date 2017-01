Angesichts von Kursverlusten in Übersee sagen Banken und Broker für die Dax-Eröffnung am Dienstag sinkende Kurse voraus. Am Montag hatte der Dax mit einem Abschlag von 0,3 Prozent bei 11.563,99 Punkten geschlossen. Dabei drückten Gewinnmitnahmen und das Scheitern des Dow-Jones-Index an der 20.000er Marke die Stimmung.

