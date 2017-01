DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember um 2,1 Prozent gestiegen und damit weniger stark als zuletzt. Es ist das erste Mal seit vier Monaten, dass sich das Wachstum gegenüber dem Vormonat verlangsamt hat. Im November waren die Preise um 2,3 Prozent gestiegen. Das Statistikamt in Peking erklärte, dass relativ hohe Preise im Vorjahresmonat auf dem Index gelastet hätten. Der Anstieg der Preise entsprach den Erwartungen von Ökonomen. Deutlich nach oben ging es bei den Erzeugerpreisen: Sie legten im Schlussmonat 2016 um 5,5 Prozent zu nach plus 3,3 Prozent im November. Damit setzt sich der deutliche Aufwärtstrend bei den Erzeugerpreisen, der im September begonnen hatte, beschleunigt fort. Im Jahr 2016 sanken die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent, während die Verbraucherpreise um 2,0 Prozent zunahmen. Obwohl die Inflation unter dem Maximalziel Pekings von 3 Prozent für das vergangene Jahr lag, dürfte die Zentralbank Ökonomen zufolge an ihrem jüngst eher vorsichtigen Vorgehen festhalten, nachdem sie Anfang 2016 die Finanzmärkte zur Ankurbelung der Wirtschaft noch mit billigem Geld geflutet hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt

DIVIDENDENABSCHLAG

BBVA: 0,08 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2047 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR 11:00 AT/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 im Gesamtvolumen von 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2046 im Volumen von 750 Mio GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.260,00 -0,22% Nikkei-225 19.301,44 -0,79% Shanghai-Composite 3.169,46 -0,06% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.563,99 -0,30% DAX-Future 11.550,50 -0,46% XDAX 11.553,01 -0,46% MDAX 22.193,92 -0,28% TecDAX 1.846,95 +0,44% EuroStoxx50 3.308,97 -0,37% Stoxx50 3.036,71 -0,46% Dow-Jones 19.887,38 -0,38% S&P-500-Index 2.268,90 -0,35% Nasdaq-Comp. 5.531,82 +0,19% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,20 +38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Seitwärtshandel an Europas Börsen dürfte sich auch am Dienstag fortsetzen. Der DAX komme mit den leicht schwächeren Vorgaben aus dem späten US-Geschäft und den verhaltenen Kursbewegungen an Asiens Börsen voraussichtlich nicht aus der Handelsspanne von 11.520 bis 11.640 Punkten heraus, sagt ein Händler. Beim Euro-Stoxx-50 reiche die Spanne von 3.300 bis 3.330 Punkten. Auffällig sei der überraschend starke Anstieg der Erzeugerpreise in China im Dezember. "Aber auch das lässt dort die Aktienmärkte kalt", sagt der Händler.

Rückblick: Schwächster Sektor waren Banken, vor allem die Aktien der italienischen Geldhäuser gaben kräftig nach. Ihr Milliardenloch beim Kapital ist noch immer nicht gestopft. Einen Lakmustest könnte die Kapitalerhöhung der Unicredit liefern, die diese Woche auf den Weg gebracht werden dürfte. Zum Wochenschluss gibt die Ratingagentur DBRS dann bekannt, wie sie die jüngste Entwicklung des Schuldners Italien einstuft. Sollte Italien sein letztes A-Rating verlieren, würde sich die Refinanzierung der Banken verteuern. Unicredit verloren 5,1 Prozent, Mediobanca und Ubi Banca über 4 Prozent und Intesa SanPaolo 2,7 Prozent. Ebenfalls in Mailand legte die Aktie von Fiat Chrysler um 1,4 Prozent. Der Automobilhersteller will 2.000 neue Jobs in zwei Fabriken in den US-Bundesstaaten Michigan und Ohio schaffen. Der Konzern will 1 Milliarde US-Dollar in die Standorte investieren.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Neue Vorschriften im US-Gesundheitswesen könnten für FMC "erhebliche" Einbußen bringen. Die Aktie büßte 6,8 Prozent ein. Die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius gab um 3,3 Prozent nach. Als "enttäuschend" bezeichnete Jack Diskin vom irischen Broker Goodbody die Aussagen der Lufthansa zum Geschäftsjahr 2017. Die Aktie verlor 5,8 Prozent. VW stiegen dagegen um 4,9 Prozent, gestützt von der Aussicht auf eine baldige Einigung im Abgasskandal in den USA. Die 2016er Zahlen von Continental lieferten keine große Überraschung. Die Analysten von S&P Global erwarten jedoch makroökonomisch und geopolitisch schwierigen Zeiten, die sich 2017 auf das Geschäft auswirken dürfte. Conti fielen um 0,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): -0,1% auf 11.553 Punkte

Von einem ruhigen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe lediglich einige kleinere Gegenbewegungen nach größeren Ausschlägen tagsüber gegeben. So erholten sich Lufthansa um 0,6 Prozent, während VW mit einem Minus von 0,4 Prozent einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne wieder abgaben.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während Energie- und Versorgerwerte mit einem schwachen Ölpreis unter Druck standen, waren Technologie- und Pharmawerte gesucht. Der Nasdaq-Composite erreichte ein neues Allzeithoch. Doch Teilnehmer vermissten Impulse und zeigten sich mit Blick auf die demnächst beginnende Berichtssaion abwartend. Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs drückte die Aktie von Procter & Gamble um 0,8 Prozent. Die Analysten raten auch zum Verkauf von Coca-Coca-Cola um 1 Prozent. Fiat Chrysler standen im Blick mit der Ankündigung, 1 Milliarde Dollar in zwei bestehende US-Werke zu investieren. Die Aktie legte um 1,4 Prozent zu. McDonald's teilte mit, dass 80 Prozent seines Chinageschäfts an ein Konsortium verkauft würden. Die Aktie gab 0,3 Prozent nach. Mars übernimmt die VCA Inc für rund 7,7 Milliarden US-Dollar. Die VCA-Aktie sprang 28 Prozent nach oben. In der Pharmabranche zahlt Takeda für den Leukämie-Spezialisten Ariad 4,7 Milliarden US-Dollar. Ariad verteuerten sich um 73 Prozent auf 23,75 Dollar.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0609 +0,2% 1,0584 1,0564 EUR/JPY 122,59 -0,1% 122,65 123,05 EUR/CHF 1,0745 +0,1% 1,0733 1,0734 GBP/EUR 1,1453 -0,0% 1,1503 1,1518 USD/JPY 115,55 -0,3% 115,91 116,48 GBP/USD 1,2150 -0,2% 1,2174 1,2170

Der Dollar gibt gegenüber Yen und Euro deutlicher nach. "Ich glaube, einige Marktteilnehmer steigen aus ihren Dollarpositionen aus Vorsicht vor der Pressekonferenz von Donald Trump morgen aus", sagt Devisenfachmann Yuzo Sakai von Tokyo Forex & Ueda Harlow. An den Finanzmärkten in Asien kursierten Spekulationen, dass sich Trump bei seinem ersten großen Auftritt seit seinem Wahlsieg kritisch zu den asiatischen Zulieferern der US-Industrie äußern wird - das schüre Verunsicherung, sagt Shusuke Yamada von der Bank of America-Merrill Lynch. Hinzu kämen Gewinnmitnahmen im Dollar. Der Euro klettert wieder über die Marke von 1,06 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,96 51,96 0% 0,00 -3,3% Brent/ICE 54,94 54,94 0% 0,00 -3,2%

Zu kräftigen Preisrückgängen kam es am Ölmarkt. Das Barrel der US-Sorte WTI fiel um 3,8 Prozent auf 51,96 Dollar und damit das niedrigste Settlement seit drei Wochen. Marktteilnehmer nannten einerseits Zweifel an den vereinbarten Förderdrosselungen von Opec-Mitgliedern und Nichtmitgliedern als Ursache. Dazu kam, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird, wie Daten von Baker Hughes vom Freitagabend belegten. Im asiatischen Handel erholten sich die Ölpreise leicht von den Vortagesabgaben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.186,74 1.181,15 +0,5% +5,59 +3,1% Silber (Spot) 16,63 16,56 +0,4% +0,07 +4,4% Platin (Spot) 975,30 977,00 -0,2% -1,70 +7,9% Kupfer-Future 2,56 2,54 +0,9% +0,02 +2,2%

Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,8 Prozent auf 1.182 Dollar und bewegte sich in der Nähe eines Sechswochenhochs. Anleger suchten die Sicherheit des Goldes, weil sich die Geldpolitik der US-Notenbank derzeit wieder schwerer absehen lasse, hieß es dazu. In Asien setzte das Edelmetall seine positive Entwicklung fort.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA

Der künftige US-Präsident Donald Trump will laut Medienberichten seinen Schwiegersohn Jared Kushner für einen hochrangigen Beraterposten im Weißen Haus nominieren. Der 35-Jährige gilt bereits jetzt als eine der einflussreichsten Figuren im Zirkel um Trump.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Dennis Lockhart, hat sich für langsame und kontinuierliche Zinserhöhungen ausgesprochen. Das sei der richtige Pfad für eine Wirtschaft, die sich größtenteils von der Finanzkrise erholt hat.

INDEXÄNDERUNG

Im Rahmen der anstehenden Übernahme von Braas Monier durch Marsella Holdings wird die bisher im SDAX befindliche Aktiengattung der Braas Monier (ISIN LU1075065190) durch die zum Umtausch eingereichte Aktiengattung (ISIN LU1498426326) ersetzt. Dies teilte die Deutsche Börse mit. Die Änderung wird zum 12. Januar 2017 wirksam.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom hat Anleihen im Volumen von insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar begeben. Die Bonds wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und zehn Jahren emittiert, wie der DAX-Konzern mitteilte.

METRO

Der vor der Aufspaltung stehende Handelskonzern Metro hat im ersten Quartal 2016/17 (per Ende Dezember) weniger umgesetzt als im Vorjahr. Die Erlöse im wichtigen Weihnachtsquartal sanken um 0,6 Prozent auf 17 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Flächenbereinigt verharrte der Umsatz mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent nahezu auf Vorjahresniveau. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten hingegen mit einem nominalen Wachstum von 0,9 Prozent sowie einem flächenbereinigten Plus von 1,1 Prozent gerechnet.

DJG/cln/raz/ros

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.