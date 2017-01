Zürich - Zwei Jahre nach der Aufhebung des EUR/CHF-Mindestkurses ist die Erholung allmählich auch in einer der bedeutendsten Schweizer Exportbranchen angekommen. Die Ökonomen der Credit Suisse gehen in ihrem heute veröffentlichten «Branchenhandbuch» davon aus, dass die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) 2017 zum ersten Mal seit dem Währungsschock von Anfang 2015 wieder leicht wächst. Der nach wie vor starke Franken stellt aber insbesondere für kleinere Industrie-KMU weiterhin eine Herausforderung dar. Von den Binnenbranchen am dynamischsten dürften sich die Unternehmensdienstleister und staatsnahe Branchen wie das Gesundheitswesen entwickeln. Mittelfristig attestieren die Ökonomen der Credit Suisse aufgrund verschiedener Megatrends wie der Digitalisierung und der demografischen Alterung insbesondere den IT-Dienstleistern und den Branchen Pharma, Gesundheitswesen und Medizintechnik ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial.

Wie das von den Ökonomen der Credit Suisse heute veröffentlichte «Branchenhandbuch» zeigt, hat die Schweizer Wirtschaft den Frankenschock von Anfang 2015 mehrheitlich überwunden. Allerdings ist die Erholung noch nicht vollständig in allen Branchen angekommen. Ein geteiltes Bild zeigt die Exportindustrie: Auf der einen Seite wuchsen 2016 die pharmazeutisch-chemische Industrie und die Medizintechnik sehr dynamisch. Auf der anderen Seite waren die Ausfuhren der MEM-Industrie weiterhin leicht rückläufig. Äusserst schlecht verlief das Jahr für die Uhrenindustrie. Mit einem Exportrückgang von über 10% erlebte die Branche 2016 ihr schwierigstes Jahr seit der Krise 2009. Unterschiede gab es 2016 nicht nur zwischen den Branchen, sondern auch zwischen KMU und Grossfirmen. Während grössere Industriebetriebe den Frankenschock mehrheitlich verdaut haben, litten viele kleinere Industrie-KMU weiterhin unter verminderter preislicher Wettbewerbsfähigkeit und gedrückten Margen.

MEM-Industrie wächst 2017 zum ersten Mal seit Frankenschock wieder

2017 dürfte sich die Schere in den Exportbranchen weiter schliessen, wenn auch nicht ganz. Die Ökonomen der Credit Suisse rechnen damit, dass die Exporte der MEM-Industrie nach den Rückgängen der beiden letzten Jahre 2017 wieder leicht ansteigen - insbesondere diejenigen des Maschinenbaus. Die wichtigsten Treiber dieser Erholung ...

