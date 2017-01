DAX - Chance nicht genutzt (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der DAX eröffnete gestern zwar vorbörslich mit einem kleinen Plus, drehte danach aber sofort nach unten und fiel wieder unter die Marke bei 11.600 Punkten zurück. Damit nutzte er die Chance auf einen weiteren Aufwärtsschub nicht. Dieser Rückfall löste eine kleine Verkaufswelle bis an und sogar knapp unter die Unterstützung bei 11.530 Punkten aus. Diese verteidigte der Index aber auf Stundenschlusskursbasis. Oberhalb dieser Marke versucht sich der Index nun wieder zu stabilisieren. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr): Solange der DAX nicht per Stundenschlusskurs unter 11.530 Punkte abfällt, hat er die Chance auf einen Anstieg in...

