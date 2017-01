Joseph Benevento, ehemaliger CIO für Nord-, Mittel- und Südamerika bei Deutsche Asset Management, wird Chief Investment Officer von Aristotle Atlantic und geschäftsführender Direktor bei Aristotle

Aristotle Atlantic stellt ein solides und erfahrenes Portfoliomanagement-Team mit starker Leistungsbilanz zusammen, das von Owen Fitzpatrick, CFA, dem ehemaligen geschäftsführenden Direktor und Leiter des Bereichs für US-amerikanische Aktien bei Deutsche Asset Management, geleitet wird

Aristotle, eine Gruppe von Vermögensverwaltungsgesellschaften im Besitz der Belegschaft mit einem in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere angelegten Vermögen von über 12,8 Milliarden US-Dollar*, gibt die Gründung von Aristotle Atlantic Partners, LLC (kurz: Aristotle Atlantic) bekannt. Aristotle Atlantic mit Sitz in New York ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf eine auf US-amerikanische Aktien der Bereiche Large Cap Growth und Large Cap Core gestützte Anlagestrategie konzentriert. Das Team von Aristotle Atlantic arbeitete zuvor bei Deutsche Asset Management, wird von Joseph Benevento und Owen Fitzpatrick, CFA, geleitet und von fünf Unternehmensanalysten unterstützt.

Aristotle Atlantic: Lead Portfolio Manager, Owen Fitzpatrick, CFA (left) and Chief Investment Officer, Joseph Benevento (right) (Photo: Business Wire)

Benevento, der ehemalige Chief Investment Officer für Nord-, Mittel- und Südamerika bei Deutsche Asset Management, wo er für Anlagestrategien mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, übergreifenden Anlageklassen, Fremdwährungen und Rohstoffen zuständig war, wird auch bei Aristotle Atlantic als Chief Investment Officer dienen. Er gehörte zum Exekutivkomitee der Vermögensverwaltungsabteilung für Nord-, Mittel- und Südamerika bei Deutsche Asset Management wie auch zum Exekutivkomitee des globalen CIO der Deutschen Bank und bringt 27-jährige Branchenerfahrung in Portfoliomanagement und Risikomanagement bei Aristotle ein. Benevento ist für die Überwachung der Managementebene zuständig und ist zudem einer der geschäftsführenden Direktoren sowie Geschäftsleitungsmitglied bei Aristotle. Fitzpatrick, ehemaliger Leiter des Bereichs für US-amerikanische Aktien und leitender Portfoliomanager bei etlichen Anlagestrategien von Deutsche Asset Management, beaufsichtigt als leitender Portfoliomanager die auf US-amerikanische Aktien der Bereiche Large Cap Growth und Large Cap Core gestützten Anlagestrategien bei Aristotle Atlantic.

Thomas Hynes, Jr., CFA, und Brendan O'Neill, CFA, übernehmen ebenfalls Kompetenzen im Portfoliomanagement und fungieren zudem als Unternehmensanalysten. Dazu kommen Nicholas Daft, Walter Holman, CFA, und Jaimin Soni als weitere Unternehmensanalysten. Benevento, Fitzpatrick und der Großteil des Teams arbeiten seit fast einem Jahrzehnt zusammen.

"Wir freuen uns, Joe Benevento, Owen Fitzpatrick und ihre Analysten in der Aristotle-Familie begrüßen zu dürfen. Wir wählen mit großer Sorgfalt hoch erfahrene und solide Teams aus, die einen guten Leistungsnachweis in Bezug auf Investitionsgewinne für Kunden erbringen können. Benevento, Fitzpatrick und ihre Analysten passen hervorragend zu unserem Modell. Wir sind der Überzeugung, dass das Team in unserem sorgfältig aufgebauten Umfeld Erfolg haben wird", so Richard S. Hollander, Vorsitzender bei Aristotle.

"Wir halten Aristotle für einen ausgezeichneten langfristigen Partner für uns", sagte Fitzpatrick, der leitende Portfoliomanager bei Aristotle Atlantic. "Uns gefällt, dass die Firma im Besitz der Belegschaft ist, sodass sich unsere Motivation zu hundert Prozent deckt und sich jeder Mitarbeiter für die Kunden der Firma einsetzt. Dass Aristotle schon in der Vergangenheit erfolgreiche Teams zusammengestellt hat, einen ausgezeichneten Ruf in der Branche genießt, über eine hervorragende Infrastruktur und eine Passion für aktive Anlagestrategien mit Aktien verfügt, ist für unser Team die perfekte Arbeitsumgebung, und wir gehen davon aus, dass dies unseren Kunden zugutekommen wird."

"Ich freue mich auf meine Rolle im Management-Team und in der laufenden globalen Ausdehnung von Aristotle", sagte Benevento. "Ich bin fest davon überzeugt, dass das Hauptziel von Aristotle darin besteht, den Kunden beim Erreichen ihrer Anlageziele behilflich zu sein. Es ist spannend, zu so einer soliden und hochwertigen Organisation zu gehören."

Über Aristotle

Aristotle ist eine Gruppe von Vermögensverwaltungsgesellschaften im Besitz der Belegschaft mit Niederlassungen in Los Angeles, Newport Beach, Boston und New York, die am 30. November 2016 gemeinsam ein Anlagevermögen von über 12,8 Milliarden US-Dollar* verwalteten, das sich auf Anlagestrategien mit Aktien und festverzinsliche Wertpapiere aufteilt. Aristotle zieht mit einer auf Recherchen, Vermögensverwaltung und Erfolgserlebnissen für die Kunden abzielenden Unternehmenskultur die besten Fachleute im Bereich der Vermögensverwaltung an.

Die erfahrene Unternehmensführung von Aristotle beaufsichtigt eine zentrale Support-Infrastruktur, über die gewährleistet wird, dass sich unsere unterschiedlichen Teams mit Fachleuten aus dem Bereich der Vermögensverwaltung auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, nämlich den Wertzuwachs der Portfolios von Kunden. Die Support-Infrastruktur des Unternehmens umfasst bereichsübergreifende Dienstleistungen wie Abteilungen für Compliance, Geschäftsverkehr, operative Geschäfte, Kommunikation, Marketing und Vertrieb.

Aristotle Capital Management, LLC, Aristotle Credit Partners, LLC, Aristotle Capital Boston, LLC und Aristotle Atlantic Partners, LLC sind Schwestergesellschaften. Sie sind jeweils als unabhängige Vermögensberatungsgesellschaften gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung separat eingetragen. Eine solche Eintragung schließt kein bestimmtes Kompetenz- oder Ausbildungsniveau voraus. Weitere Informationen über jede Beratungsgesellschaft mit den jeweiligen Anlagestrategien, Gebühren und Zielsetzungen finden sich auf den Formblättern ADV Part 2, die auf Verlangen erhältlich sind.

*Zum 30. November 2016 verfügten die Konzerngesellschaften von Aristotle über ein verwaltetes Vermögen in folgender Höhe: Aristotle Capital Management, LLC: 10,96 Mrd. USD; Aristotle Capital Boston, LLC: 1,46 Mrd. USD; Aristotle Credit Partners, LLC: 0,38 Mrd. USD.

