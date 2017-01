Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel an die Vortagesgewinne angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0598 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Vortag. Zum Franken zeigte der Euro nur ein leichtes Plus und wurde bei 1,0740 nach 1,0734 am Vorabend gehandelt. Der Dollar schwächelte etwas und gab auf 1,0134 nach zuvor 1,0155 CHF nach.

Starke Impulse am Devisenmarkt durch Konjunkturdaten sind im weiteren Tagesverlauf nicht zu erwarten. Lediglich in Frankreich werden Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Ralf Umlauf, Experte bei der Landesbank Helaba, rechnet zwar mit robusten Daten, aber nicht mit nennenswerten ...

